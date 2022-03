Đỗ Thị Hà 'out trình' Miss World, Đàm Vĩnh Hưng phát ngôn 'lọt hố'?

Cuộc thi đã khép lại từ 10h sáng, nhưng gần 1h chiều Mr Đàm vẫn "hy vọng thật nhiều".

Đây không phải lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng bị soi bình luận "đi vào lòng đất". Trước đó, nam ca sĩ từng khiến dân mạng bật cười, bởi có pha "lộn hàng" khi chúc mừng sinh nhật ông chủ Facebook - Mark Zuckerberg.

Theo đó, vào cuối tháng 2/2022, Mark Zuckerberg đăng ảnh tình tứ bên bà xã Priscilla Chan, gửi lời chúc sinh nhật tới bạn đời: "Happy birthday to the main character in our family". (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật nhân vật chính trong gia đình chúng ta).

Tuy nhiên, thay vì gửi lời chúc tới sinh nhật tới bà Priscilla Chan, Đàm Vĩnh Hưng đã có pha nhầm lẫn khi gửi lời chúc mừng tới... ông chủ Facebook.