Đỗ Thị Hà: 'Miss World 2021 không nổi bật ở các vòng thi phụ'

Tuy nhiên, đại diện Việt Nam cũng cho rằng tân Hoa hậu Thế giới lại không quá nổi bật trong các phần thi phụ.

"Thật ra thì bạn Ba Lan khá là đẹp, hoàn hảo. Nhưng mà trong những vòng thi phụ thì bạn ấy lại không quá nổi bật. Kết quả đôi khi cũng hơi bất ngờ một chút nhưng mình thấy bạn ấy hoàn toàn xứng đáng, không có gì để tranh cãi", Đỗ Thị Hà bày tỏ.

Clip: Đỗ Thị Hà nhận xét về Miss World 2021.

Chia sẻ của Đỗ Thị Hà lập tức thu hút sự chú ý. Được biết, xuyên suốt các phần thi phụ tại Miss World, mỹ nhân Ba Lan đều trắng tay. Thành tích duy nhất mà cô có được là top 13 phần thi Top Model.