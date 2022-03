Đỗ Thị Hà lộ vòng 2 to tướng khi dừng chân ở top 13 Miss World 2021

Đỗ Thị Hà là thí sinh đầu tiên được xướng tên Top 13 (thay vì top 12 như mọi năm) nhờ thắng hạng mục phụ "Thử thách Truyền thông Kỹ thuật số" (Digital Media Challenge), dành cho người có tương tác tốt với fan trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc được xướng tên, Đỗ Thị Hà rạng rỡ khoe đôi chân thon dài thẳng tắp nhưng lại lộ vòng 2 lùm lùm.

Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà được xướng tên vào top 13.