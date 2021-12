Đỗ Thị Hà khó giành vương miện Miss World 2021?

Your browser does not support the video tag.

Clip: Đỗ Thị Hà nói về khả năng giành vương miện Miss World.

Hiện tại, cuộc thi Miss World - Hoa hậu Thế giới 2021 - đang bước vào giai đoạn gay cấn tại Puerto Rico. Đại diện Việt Nam - Đỗ Thị Hà có sự thể hiện khá ấn tượng trong những ngày qua.

Cho tới hiện tại, chân dài Thanh Hóa đã trải qua khá nhiều phần thi phụ tại Miss World. Cô đã hoàn thành Head To Head Challenge - Thử thách Đối đầu vòng 1, phần thi phụ Hoa hậu Thể thao, Hoa hậu Tài năng, Top Model, thuyết trình dự án Hoa hậu Nhân ái.

Thành tích hiện có của Đỗ Thị Hà là lọt top 27 Hoa hậu Tài năng và tiếp tục có cơ hội tranh giải phụ này. Ngoài ra, cô xuất sắc có mặt trong top 13 Top Model, cũng là thí sinh Châu Á duy nhất lọt vào danh sách.