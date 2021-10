Đỗ Thị Hà hóa nữ tướng Bà Triệu khi thi Miss World 2021

Dances Of The World là phần thi được thêm vào Miss World từ năm 2009 đến nay dù cuộc thi được tổ chức từ năm 1951.

Khi chỉ còn 2 tháng nữa, Miss World 2021 sẽ được diễn ra tại Puerto Rico, đại diện Việt Nam mới quyết định hé lộ về trang phục dân tộc cho phần thi Dances Of The World.

Đây là một phần trình diễn không tính điểm nhưng lại là một trong số những đặc sắc của Hoa Hậu Thế Giới bởi sẽ chọn ra những điệu múa đặc sắc từ các nước để biểu diễn chính tại đêm chung kết. Tuy nhiên, phần này thường bị nhầm với phần thi tài năng (Miss Talent) bởi nhiều thí sinh các nước chỉ muốn thể hiện khả năng múa.

Việt Nam năm nào cũng có thí sinh dự thi Miss World nhưng không phải cô gái nào cũng nhiệt tình tham gia phần trình diễn này (nếu thi tài năng không phải múa) như Trần Thị Hương Giang (2009), Nguyễn Ngọc Kiều Khanh (2010) và Victoria Phạm Thuý Vy (2011).

Cùng điểm lại những phần trình diễn Dances Of The World của các đại diện Việt Nam từ 2012 đến nay:



Hoàng My tham gia phần thi Dances Of The World tại Miss World 2012 với bộ trang phục dân tộc lấy ý tưởng từ trang phục của người Âu Lạc do NTK Lê Thanh Hòa thưc hiện.



Bộ váy được thiết kế với phần thân trên là áo yếm, phía trước xẻ giữa, phần thân dưới được thiết kế dựa trên váy quấn, ngắn, tạo sự linh hoạt và nhanh nhẹn trong sinh hoạt (săn bắn), với họa tiết được cách điệu từ họa tiết của trống đồng Đông Sơn và biểu tượng chim Lạc, tạo nên hình ảnh người phụ nữ Âu Lạc. Bộ trang phục sử dụng chất liệu lụa, gấm cùng các họa tiết văn hóa Đông Sơn mang đậm nét dân tộc. Trang sức (khuyên tai, vòng tay), cây cung đi kèm cũng được cách điệu từ hình ảnh chim Lạc.