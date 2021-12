Đỗ Thị Hà đổi nhạc 'Cô gái vót chông' thi bán kết tài năng Miss World

Tuy là cuộc thi dành cho những tượng đài nhan sắc và phô diễn tài năng nhưng Đỗ Thị Hà luôn mang trong người một tâm thế tự nhiên thoải mái, không đặt vấn đề cạnh tranh gay gắt. Người đẹp sinh năm 2001 có trái tim ấm áp và là niềm tự hào của Việt Nam khi một mình "chinh chiến" xứ người.

Hoa hậu Thế giới 2021 được tổ chức lần thứ 70 tại San Juan, Puerto Rico. Đại diện Việt Nam Đỗ Thị Hà sẽ cùng tranh tài với hơn 100 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 16/12 tới đây.

Clip Đỗ Thị Hà chia sẻ bị ong chích trong hậu trường Miss World:

Hà Lan