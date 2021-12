Đỗ Thị Hà diện áo dài 'rau má' phỏng vấn kín, trượt top 10 Hoa hậu nhân ái

Trước đó, Đỗ Thị Hà lựa chọn áo dài 'rau má' để tham gia vòng phỏng vấn kín với ban giám khảo.

Đỗ Thị Hà cũng là thí sinh lọt top 13 phần thi Top Model, top 16 phần thi Thử thách đối đầu. Trước thềm chung kết, Đỗ Thị Hà không tránh khỏi cảm giác lo lắng, hồi hộp. Tuy nhiên, cô chia sẻ sẽ cố gắng hết mình.

Miss World 2021 là mùa giải thứ 70 được tổ chức, với sự tham gia của hơn 100 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới. Đương kim hoa hậu Toni-Ann Singh sẽ trao vương viện cho người kế nhiệm trong chung kết diễn ra ngày 16/12 (giờ Puerto Rico).

Your browser does not support the video tag.

Hà Lan