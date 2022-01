Đỗ Thị Hà catwalk xuất thần sau khi khỏi Covid về nước

Sau khi trở về nước, hết khoảng thời gian cách ly, Đỗ Thị Hà lại tất bật với lịch trình công việc dịp cận Tết. Đồng thời, cô cũng nhận tin vui từ phương xa khi lọp top 10 Hoa hậu Thế giới 2021.

Your browser does not support the video tag.

Đỗ Hà catwalk thần sầu ở show thời trang sau khi về nước.

Mới đây, người đẹp tham gia show diễn thời trang với vai trò vedette. Đây cũng là lần đầu tiên Đỗ Thị Hà tái xuất sàn catwalk sau thời gian vắng bóng.