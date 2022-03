Đỗ Thị Hà bị yêu cầu thay đổi một thứ ở chung kết Miss World

Chỉ còn khoảng 1 ngày nữa, chung kết Miss World 2021 sẽ chính thức diễn ra. Câu hỏi liệu Đỗ Thị Hà có tiếp tục chuỗi intop, lập kỷ lục mới của Việt Nam ở đấu trường sắc đẹp này hay không sẽ có lời giải đáp.

Trước giờ G, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới năm nay hé lộ một vài bộ trang phục mang sang Puerto Rico. Dù visual, vóc dáng nàng hậu đều cực kỳ xuất sắc nhưng fan khẩn thiết yêu cầu Đỗ Thị Hà đổi giày cao gót bởi đôi guốc cô mang vừa khiến bàn chân cô bị tòe, ngón chân mài cả xuống sàn lại trông khá yếu mỗi khi di chuyển.