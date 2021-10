Đỗ Thị Hà bị góp ý thay đổi 1 điểm kém duyên trong bộ ảnh gửi đi thi Miss World 2021

Lỗi chọn giày cao gót không phù hợp cũng từng khiến Hòa Minzy trông kém hoàn hảo.



Combo chân xấu, giày không phù hợp cũng là nguyên nhân khiến Ngọc Trinh mất điểm trầm trọng.



Á hậu Ngọc Thảo cũng rơi vào tình trạng tương tự.



Những đôi giày hở mũi lênh khênh tuy có thể "hack" thêm chiều cao nhưng cũng là thủ phạm khiến đôi chân bám víu một cách khổ sở thế này đây.