Đỗ Thị Hà 'bắn' tiếng Anh như gió tại Miss World vẫn bị chê

Your browser does not support the video tag.

Full clip Đỗ Thị Hà thi "Đối Đầu" tại Miss World 2021.

Với câu hỏi thứ hai - "Bạn xem trọng điều gì nhất trong cuộc sống?", Đỗ Thị Hà đáp: "Đó chính là gia đình. Họ luôn bên cạnh yêu thương, ủng hộ tôi dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Bố tôi từng nói: 'Nếu con thất bại, hãy về nhà vì có gia đình bên con'".