Đỗ Thanh Hải: Bất khả thi phát sóng 30% phim Việt

Tham gia góp ý tại hội thảo, các đại biểu đánh giá cao một số điều chỉnh phù hợp thực tiễn của Luật Điện ảnh năm 2022, tuy nhiên các nhà soạn thảo cần tiếp tục làm rõ hơn nhiều nội dung trong dự thảo Nghị định, Thông tư hướng dẫn.

Ông Đỗ Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - nhắc tới quy định thời lượng phát sóng phim truyện Việt Nam đạt ít nhất 30% thời lượng phát sóng phim của đài truyền hình là chưa hợp lý và khó thực hiện. Điều này càng khó khả thi với những đài có quy mô vừa và nhỏ cũng như các kênh truyền hình được sản xuất để phát sóng trên hệ thống truyền hình trả tiền. Hiện nay, VTV là đơn vị duy nhất có thể đáp ứng được quy định này.

Theo ông Đỗ Thanh Hải, tỷ lệ 30% thời lượng phát sóng phim Việt Nam khó khả thi. Ảnh: XUÂN TRẦN.



Nguyên nhân việc này được chỉ ra là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong việc mua bản quyền phim Việt Nam đến từ các hạ tầng OTT và các hạ tầng streaming xuyên biên giới cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Với tiềm lực tài chính mạnh cho phép mua độc quyền nội dung trong thời gian dài hạn (5-10 năm), những hạ tầng này hiện giữ quyền 80% tổng số phim Việt chiếu rạp trong vòng 4 năm trở lại đây.

Do sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ OTT, các công ty sản xuất phim cũng xây dựng ứng dụng OTT riêng và giữ độc quyền những phim do họ sản xuất để phát trên hạ tầng mà không chia sẻ bản quyền với các đơn vị phát sóng. Điều này khiến việc mua bản quyền phim trở nên khó khăn, buộc các kênh truyền hình trong nước đầu tư sản xuất phim để đảm bảo tỷ lệ phát sóng phim Việt Nam. Tuy nhiên, chi phí đầu tư để sản xuất phim cũng ngày càng tăng cao, cao hơn nhiều so với chi phí mua bản quyền phim.

Bên cạnh đó, hiện tượng vi phạm bản quyền phim trên nền tảng Internet trở nên nghiêm trọng và gây thiệt hại lớn cho những đơn vị đầu tư sản xuất phim. Ông Đỗ Thanh Hải cho rằng nếu không có những chính sách và biện pháp bảo vệ bản quyền cương quyết, mạnh mẽ hơn e rằng các doanh nghiệp trong nước khó có thể đầu tư lâu dài trong việc sản xuất phim Việt Nam, nhất là phim có chất lượng cao.

Ông Đỗ Thanh Hải đề xuất giảm tỷ lệ xuống 10% và áp dụng với toàn bộ hệ thống các kênh truyền hình, bao gồm truyền hình trả tiền trên tổng thời lượng phát sóng phim truyện.

“Về lộ trình áp dụng tỷ lệ phát sóng phim Việt Nam, VTV đề xuất nghiên cứu xây dựng phương án tỷ lệ tăng dần theo thời gian, có lộ trình theo từng giai đoạn và tính đến tình hình sản xuất phim Việt Nam tại thời điểm đó, đơn vị nào đạt hoặc vượt tỷ lệ theo quy định trước thời hạn sẽ được hưởng ưu đãi về thuế...”, ông Đỗ Thanh Hải đề xuất.