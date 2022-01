Độ phủ vaccine của Việt Nam đã đảm bảo đạt miễn dịch cộng đồng

Your browser does not support the audio element.

Tại tọa đàm "Nhìn lại 2021 - những chuyển hướng chiến lược" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, các khách mời phân tích, đánh giá về những chính sách mang tính chuyển hướng chiến lược trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021, các dấu ấn trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm qua, đặc biệt là suy nghĩ và nhận định về triển vọng năm 2022 cũng như các năm tiếp theo.

Một vấn đề đặt ra cho các khách mời tại buổi tọa đàm là ý kiến cho rằng, Việt Nam chậm chuyển hướng chống dịch, nhất là từ chỗ "zero covid" sang thích ứng linh hoạt, sống an toàn với Covid-19.

Nói về vấn đề trên, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, dịch Covid-19 là bệnh dịch mới nổi trên thế giới. Do đó, không riêng ở Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới khi phòng, chống dịch bệnh này đều vừa làm, vừa học hỏi và điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn cụ thể.