Dỡ phong toả tại ổ dịch lớn nhất Hà Nội

Sở chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 phường Thanh Xuân Trung ra thông báo và yêu cầu toàn thể người dân ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi khi hết thời gian cách ly tập trung trở về nhà, cần thực hiện cách ly tại nơi lưu trú thêm 14 ngày (đối với những trường hợp F0) hoặc 7 ngày (đối với những trường hợp F1).