Đỗ Nhật Hà làm nên lịch sử tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Tuy nhiên, CEO của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã đưa Đỗ Nhật Hà trở lại trường quay, đứng trước mặt ban giám khảo và chia sẻ:

"Cuộc thi Miss Universe chỉ dành cho người chuyển giới nữ đã có sự công nhận hợp pháp là nữ ở quốc gia của họ. Theo quy chế, chúng tôi rất tiếc phải chia tay bạn trong top 70.

Vậy nên chưa bao giờ có tiền lệ này xảy ra trước đây trong Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, chúng tôi muốn xin phép ban giám khảo để có thể trao tấm vé vàng danh dự cho Đỗ Nhật Hà để trở thành thí sinh thứ 71 trong cuộc thi năm nay".

Sau khi clip xúc động khép lại, Đỗ Nhật Hà bước ra sân khấu họp báo với những giọt nước mắt lăn dài.