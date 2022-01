Đỗ Mỹ Linh 'sượng trân' tặng quà Thùy Tiên, còn bị chất vấn ngược

Điều đang nói, Thùy Tiên bỗng "chất vấn" đàn chị của mình rằng: "Tại sao trước kia chưa làm hoa hậu không thấy tặng mà giờ mới tặng?".

Ngay lúc này, Đỗ Mỹ Linh mới trả lời "Ủa em nói gì dợ?" và làm loạt biểu cảm dễ thương khiến Thùy Tiên bật cười.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Được Đỗ Mỹ Linh tặng quà, Thùy Tiên bất ngờ chất vấn đàn chị.

Tuy nhiên biểu cảm "sượng trân" của Đỗ Mỹ Linh khi bị đàn em hỏi bất ngờ lại trở thành chủ đề được dân tình bàn tán sôi nổi.