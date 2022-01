Đỗ Mỹ Linh phủ nhận sắp kết hôn

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Cô là một trong những hoa hậu nói không với scandal, theo đuổi hình tượng ngoan, hiền. Năm 2021, Đỗ Mỹ Linh quay trở lại thử sức với vai trò BTV-MC thể thao của VTV. Cô chia sẻ, đã đến lúc bản thân phải tìm một hướng đi phù hợp. Hiện tại, Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng khá bận với công việc dẫn chương trình truyền hình.

Hà Lan