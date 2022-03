Đỗ Mỹ Linh lại 'hất tay' Đỗ Thị Hà, chuyện gì đây?

Cũng chẳng ngại gì, Hoa hậu Việt Nam 2016 lắc mạnh tay dù đàn em đang ôm eo mình. Tuy nhiên trong đoạn clip này, dễ dàng nhận ra 2 chị em đang đùa vui nhau khi ai nấy đều cười khoái chí.

Đỗ Mỹ Linh trêu đùa Đỗ Thị Hà bằng hành động hất tay, tái hiện drama năm xưa

Sau khi hất tay đàn em, Đỗ Mỹ Linh cùng Đỗ Thị Hà đã cười đùa rất vui vẻ, chứng minh mối quan hệ tốt đẹp của cả hai