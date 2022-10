Đỗ Mỹ Linh khoe lưng trần, ngại ngùng nói về cuộc sống tân hôn

Your browser does not support the video tag.

Clip: Đỗ Mỹ Linh ngại ngùng chia sẻ về cuộc sống tân hôn.

Một mỹ nhân khác cũng được mọi người vây quanh là H'Hen Niê - người vừa được chủ tịch Miss Universe công nhận là Á hậu 3 của mùa giải 2018.

Cô chọn cho mình chiếc đầm dài ôm sát, khoét eo khoe đường cong nóng bỏng.



H'Hen Niê với chiếc đầm tôn dáng.

H’Hen Niê chia sẻ: "Tối qua khi chuẩn bị đi ngủ, tôi có đăng video để giới thiệu cho show diễn này. Tôi thấy mọi người bình luận liên tục rằng chào Á hậu 3 Miss Universe 2018. Tôi đã không hiểu chuyện gì xảy ra.

Và sau đó mọi người đã gửi tin nhắn, cắt những video của cô Paula gửi cho tôi. Tôi xem và đã khóc. Mọi người gọi tôi là top 5 hay Á hậu 3 đều được, khoảnh khắc cô Chủ tịch nhớ hết mọi thứ của tôi để chia sẻ làm cho tôi hạnh phúc thật sự và tôi khóc vì điều đó".