Đổ máu, động thai, ăn tát vì… đóng phim

Đổ máu, suýt chết…



Mỗi bối cảnh phim đều được các đoàn làm phim chuẩn bị kĩ lưỡng, đưa ra những phương án an toàn nhất nhằm bảo toàn sức khỏe cho nghệ sĩ. Tuy nhiên, những sự cố, tai nạn trên phim trường không phải là chuyện hiếm.



Một trong những bối cảnh của bộ phim “Thông gia ngõ hẹp” đang phát sóng trên VTV3 là rừng quốc gia Xuân Sơn (Phú Thọ). Hơn 1 tháng ăn dầm ở dề tại đây, ngoài việc phải đối mặt với địa hình trắc trở, bị trượt ngã, va đập… thì các diễn viên đều bị muỗi rừng, đỉa, vắt cắn đến chảy máu.



Thậm chí NSND Trọng Trinh còn suýt chết ở cảnh đi bắt cá suối và bị hụt chân. Ít ai biết, cảnh hụt chân khi lên phim là cảnh thật chứ không phải diễn. Khi ông Khôi chìm nghỉm, không thấy đầu nổi lên nữa thì mọi người vẫn cứ tưởng nam diễn viên Trọng Trinh đang diễn. Thấy nghi ngờ, diễn viên trẻ Trọng Lân đã kịp nhảy xuống cứu. Bản thân Trọng Lân trong một cảnh quay khác cũng bị cắm đầu gối xuống đất máu me be bét, phải đi viện khâu 6 mũi.

Diễn viên Trọng Lân gặp tai nạn trên phim trường “Thông Gia Ngõ Hẹp”

Riêng với dòng phim hành động thì việc diễn viên “nhừ người” là chuyện hết sức bình thường. Trong phim “Găng Tay Đỏ”, khi thực hiện cảnh quay lái mô tô với tốc độ cao trên đường, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng phải đi cấp cứu do gãy xương chân, phải bó bột và hoãn quay phim một thời gian dài. Diễn viên Thúy Ngân cũng từng bị té ngã gãy tay, dập lưỡi và bất tỉnh khi quay phim “Hải Đường Trong Gió”. Ngô Thanh Vân cũng từng gặp chấn thương khi đóng “Hai Phượng”. Trong cảnh quay nhảy qua lại giữa hai chiếc ghe, nữ diễn viên vô tình bị hụt chân khiến đầu gối đập mạnh vào ghe dẫn tới nứt xương, suýt phải ngừng quay phim. Ở bộ phim "Lật Mặt 2", diễn viên Lý Hải cũng gặp tai nạn khi tự mình thực hiện cảnh quay mạo hiểm mà không cần tới diễn viên đóng thế, dẫn tới gãy xương sườn cùng nhiều vết trầy xước trên người. Đến bây giờ, Dương Cẩm Lynh vẫn chưa hết run khi nhớ lại thời tham gia phim “Một Nửa Nanh Cọp”. Cô phát hiện mang thai ngoài kế hoạch sau khi ký hợp đồng vai chính trong phim. Đã định hủy vai nhưng vì ngày quay đã cận kề, nhà sản xuất không tìm được người thay thế nên cô vẫn tiếp tục tham gia. Dù bản thân hết sức giữ gìn và đoàn phim nhiệt tình hỗ trợ, nhưng suốt bốn tháng rưỡi theo đoàn, cô từng hai lần phải nhập viện vì động thai. Ăn tát đến sái quai hàm Một trong những nỗi ám ảnh với các diễn viên đó là bị bạn diễn “xuống tay”. Phân đoạn đánh ghen của nhân vật My Sói (Thu Quỳnh) và Đào (Quỳnh Kool) trong “Quỳnh Búp Bê” khiến khán giả ấn tượng nhưng ít ai biết, Quỳnh Kool đã “ăn” 15 cái tát ở cảnh quay này. Có vài cú Thu Quỳnh bị trượt tay, tát lệch xuống cổ khiến Quỳnh Kool bị đau dây chằng đến 2 tuần. Dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị tát để cảnh quay chân thực nhưng nữ diễn viên vẫn bật khóc thật sự vì quá đau. Tréo ngoe thay, các vai diễn của cô sau đó, hầu như lần nào cũng bị ăn tát, từ “Nàng Dâu Order”, “Nhà Trọ Balanha”, “Đừng Bắt Em Phải Quên”… Trong khi Quỳnh Kool đóng phim nào ăn tát phim đó thì Thúy Ngân lại ăn tát nhiều lần trong cùng một phim. Tham gia “Gạo Nếp Gạo Tẻ” phần 1 và phần 2 thì phần nào Thúy Ngân cũng có cảnh bị tát, mà cảnh nào cũng phải quay đi quay lại 5-7 lần cho đủ góc máy. Chính Thuý Ngân thừa nhận cô là diễn viên ăn tát nhiều nhất và cái tát nào cũng như trời giáng. Vì phim thu tiếng trực tiếp và muốn cảnh quay được thật nhất nên cô luôn sẵn sàng ăn đòn thật. Ở "Mùa hoa tìm lại", Hương Giang vào vai phản diện nên cô phải nhận 4 cú tát trời giáng từ bố, chồng và bạn thân. Cảnh quay bị Lệ (Thanh Hương) tát vô tình đã khiến Hương Giang bị sái khớp hàm, phải đến gặp bác sĩ trị liệu để xử lý. Tuy nhiên, danh hiệu "nữ hoàng bầm giập" của phim Việt có lẽ thuộc về Thanh Tú. Khi đóng vai nữ sinh nghiện ngập trong “Tháng Năm Rực Rỡ”, cô phải quay hơn 40 lần cảnh bị bạn diễn Hoàng Oanh đánh, đồng nghĩa với chịu hơn 40 cú đá vào người khiến Thanh Tú run lẩy bẩy, chân đứng không vững. Minh Hằng thì có trải nghiệm khó quên khi phải quay cảnh bị hiếp dâm tập thể đến 35 lần trong “Bao Giờ Có Yêu Nhau”. Được biết, cảnh quay đó phải lặp đi lặp lại, kéo dài trong cả một ngày, Minh Hằng phải đối mặt với 3 nam diễn viên cao to, khỏe mạnh. Mỗi động tác nắm tóc, tát tai hay lột áo quần, tỳ đè của họ đều khiến nữ diễn viên đau không thể thở được và chỉ biết gào thét trong vô vọng. Sự đau đớn về thể xác, những tiếng gào thét khản giọng và nước mắt ướt nhòe trên gương mặt của Minh Hằng khiến cảnh quay thật hơn, lấy được nước mắt và sự đồng cảm của người xem. Bầm giập không sợ bằng… bẩn và hôi Đó là chia sẻ của “đả nữ” Ngô Thanh Vân khi tham gia “Hai Phượng”. Dù nhiều lần bị chấn thương, trầy da tróc vảy nhưng cảnh quay ám ảnh cô nhất chính là cảnh lặn dưới lòng nước, được ghi hình ở một con sông ô nhiễm, nhiều rác. Nữ diễn viên kể, đứng trên bờ chị đã thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi hôi. Sau buổi quay, chị và chuyên gia hóa trang, làm tóc đều bị mẩn ngứa do dị ứng nước bẩn. Mới đây, diễn viên Minh Hằng cũng chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh hậu trường phim “Chị Chị Em Em 2”. Nữ nghệ sĩ phải ngồi trước đèn sưởi ấm sau 9 tiếng đồng hồ ngâm mình dưới nước để quay phim. Hình ảnh nữ diễn viên ngồi co ro do nhiễm lạnh khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Diễn viên Thanh Tú “tắm bùn” trong nhiều giờ đồng hồ khi tham gia “Thất Sơn Tâm Linh”

Sau một năm bộ phim “Thất Sơn Tâm Linh” đóng máy, nữ diễn viên Hoàng Yến Chibi mới tá hỏa khi vừa được tiết lộ: nơi cô từng ngâm mình dưới bùn suốt 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành cảnh quay vốn là… nhà vệ sinh của một gia đình tại miền Tây. Cũng trong “Thất Sơn Tâm Linh”, dù chỉ đóng vai phụ nhưng nữ diễn viên Thanh Tú không ngại lăn xả khi trầm mình dưới bùn. Phân đoạn kéo dài 12 tiếng, bắt đầu bấm máy từ 4h sáng, Thanh Tú phải giữ nguyên tạo hình trong suốt thời gian đó. Bùn bám kín trên đầu, trên mặt và cơ thể. Bùn đất trong phim là bùn thật, được tổ thiết kế lọc sỏi, đá nhưng vẫn không tránh khỏi nhiều vật nhọn nhỏ còn sót, làm Tú bị trầy xước ở lưng. Nữ diễn viên cho biết, khi trở về nơi nghỉ, cô phải gội đầu nhiều lần mới rũ sạch được bùn, đồng thời xông hơi để loại bỏ hết vi khuẩn trên cơ thể, tuy nhiên, tắm xong vẫn bị nổi mẩn ngứa và lên cơn sốt. Để nhận được lời khen của khán giả khi hóa thân thành ông già khắc khổ trong “Fan Cuồng”, diễn viên Huy Khánh cũng phải hy sinh rất nhiều. Mỗi ngày quay, anh đều phải đến sớm hơn mọi người và mất 3 tiếng để hóa trang. Huy Khánh khốn khổ khi phải hóa trang trong phim “Fan Cuồng”

Dù thời tiết nắng nóng nhưng anh phải mang mặt nạ silicon cùng một lớp keo dày và đôi mắt giả gây hạn chế tầm nhìn. Đến cả lúc ăn uống, nghỉ ngơi, Huy Khánh vẫn phải sống chung với tạo hình của mình. Nam diễn viên thổ lộ, đó là vai diễn vất vả, cực khổ nhất từ trước đến nay, chứ không phải các vai đấm đá, thương tích đầy mình.