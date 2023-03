Do Kwon vừa bị bắt?

Đế chế do Do Kwon điều hành đã sụp đổ vào tháng 5/2022 vì không thể kiểm soát stablecoin (tiền ổn định) UST và token LUNA, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nhà đầu tư khắp thế giới. Nó góp phần vào sự sụp đổ của quỹ Three Arrows Capital, gây thanh lý tài sản.

Đây cũng là nguyên nhân kéo theo khoản thua lỗ lớn, mất thanh khoản ở Voyager Digital, Celsius Network, khiến toàn bộ thị trường tiền mã hóa chao đảo. Sự kiện này góp phần làm xói mòn niềm tin của các nhà đầu tư, gián tiếp kéo sập nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa và nền tảng tài chính phi tập trung khác.

Từ giữa tháng 9/2022, nhà chức trách Hàn Quốc đã thông báo truy nã Do Kwon vì hành vi vi phạm luật thị trường vốn. Tuy nhiên, tới tận gần đây không ai biết nơi ở chính xác của nhân vật này, kể cả sau lệnh truy nã đỏ của Interpol. Trong khi đó, Do Kwon phủ nhận hành vi sai trái, Terraform Labs cũng cho rằng luật thị trường vốn không áp dụng đối với tiền mã hóa.