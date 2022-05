Do Kwon sau thảm họa tiền số LUNA: 'Tôi rất đau lòng'

Do Kwon thừa nhận sai lầm và xin lỗi vì những tổn thất đã gây ra. Ảnh: Terra.

“Tôi đã dành vài ngày qua để liên lạc đến những người xây dựng, thành viên cộng đồng, bạn bè và gia đình các cá nhân bị tác động bởi việc phụ thuộc vào UST. Tôi rất đau lòng vì vấn đề từ phát minh của mình gây ra cho các bạn”, Do Kwon mở đầu bài viết của mình trên Twitter, sáng 14/5.

Đồng thời, Do Kwon đưa ra đề xuất "hồi sinh" dự án bằng kỹ thuật “hard fork”, tua ngược thời gian về điểm bắt đầu de-peg của UST và giới hạn số lượng LUNA. Tuy nhiên, lượng vốn hóa đã bốc hơi không thể lấy lại. Lượng tiền số mới sau khi nâng cấp sẽ được phân bổ cho người nắm giữ LUNA, UST theo một tỉ lệ nhất định. Tuy nhiên, kiến nghị này của Do Kwon mới chỉ ở dạng đề xuất, cần được thông qua bởi ban quản trị và chưa rõ thời gian áp dụng.

Trước đó, Terra đã tìm đến giải pháp tăng tốc độ đốt UST để cứu đồng stablecoin này. Lượng UST bị đốt tạo ra nguồn cung LUNA khổng lồ, tăng từ khoảng 300 triệu đồng lên hơn 6.000 tỷ token. Lượng LUNA bị pha loãng khiến giá đồng tiền số này chia hơn 100 triệu lần so với đỉnh. Tuy nhiên, giải pháp này đã thất bại, UST không tăng, còn giá LUNA gần về 0.

Ngay sau bài đăng thông báo của Do Kwon, Algod, người đang có khoản cược 2 triệu USD về giá năm tới của LUNA đã nhắn đồng sáng lập Terra đòi nợ. “Này Do Kwon, vì tôi thấy bạn đã đăng bài trở lại trên Twitter nên tôi cần sự xác nhận của bên đó về khoản cược. Rõ ràng là LUNA sẽ không thể đạt 88 USD . Token mới được thay thế có nghĩa tôi đã thắng”, Algod viết trên Twitter và gắn thẻ tài khoản của Do Kwon.

Bên cạnh đó, khi giá LUNA và hệ sinh thái Terra gần như sụp đổ chỉ trong 3 ngày, nhiều người bị thiệt hại nặng nề vì khoản đầu tư thua lỗ. Trước áp lực, một số nhà đầu tư có suy nghĩ tiêu cực. Trong chủ đề r/terraluna trên Reddit, những câu chuyện người tham gia phải tự sát vì thua lỗ do mua LUNA trở thành tâm điểm bàn luận.