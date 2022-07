Đổ hàng tấn tiền để Mỹ tiến, SM muối mặt khi không được đề cử VMAs 2022

BTS, nghệ sĩ đã chiến thắng Nhóm nhạc xuất sắc nhất và K-Pop xuất sắc nhất vào năm 2021 năm nay được đề cử cho giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất với My Universe; giải Biên đạo xuất sắc nhất với Permission To Dance; và Màn trình diễn Metaverse tốt nhất cho Minecraft.



BTS nhận giải tại VMAs năm ngoái

Ở hạng mục Màn trình diễn Metaverse tốt nhất, BTS sẽ đối đầu trực tiếp với "kỳ phùng địch thủ" BLACKPINK với PUBG Mobile.

Cuối cùng, các nghệ sĩ được đề cử cho hạng mục K-Pop xuất sắc nhất là: BTS và Yet To Come (The Most Beautiful Moment), ITZY với LOCO, Lisa với LALISA, SEVENTEEN với HOT, Stray Kids với Maniac, và TWICE với The Feels.