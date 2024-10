Đỗ Hà Trang giành danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Hoàn cầu 2024

Đỗ Hà Trang - đại diện Việt Nam xuất sắc đoạt được ngôi Á hậu 4 tại Hoa hậu Hoàn cầu - The Miss Globe 2024. Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn cầu (The Miss Globe) 2024 vừa diễn ra tại Thủ đô Tirana (Albania). Kết quả chung cuộc, ngôi vị Hoa hậu thuộc về người đẹp Colombia - Diana Moreno. Á hậu 1, 2 và 3 lần lượt là đại diện đến từ Thái Lan, Philippines và Đức. Đỗ Hà Trang - đại diện Việt Nam đoạt danh hiệu Á hậu 4. Đỗ Hà Trang giành Á hậu 4 Hoa hậu Hoàn cầu 2024. Tại đêm chung kết, Đỗ Hà Trang đã diện thiết kế Autumn Tornado đến từ NTK Võ Thanh Can. Những đường cắt xẻ táo bạo và tinh tế giúp cô khéo khoe vóc dáng quyến rũ cùng đôi chân dài. Sắc cam của bộ váy cũng tôn lên vẻ đẹp trong sáng, nhẹ nhàng và làn da trắng sáng của Đỗ Hà Trang. Sau khi trình diễn, Đỗ Hà Trang thắng giải People’s Choice (Khán giả bình chọn) và được vào thẳng top 16. Tiếp đó, người đẹp Việt Nam tiếp tục được gọi tên vào top 5. Trong phần thi ứng xử, Đỗ Hà Trang nhận được câu hỏi: “Vì sao việc tham gia các cuộc thi sắc đẹp lại trở nên quan trọng?”. Đại diện Việt Nam trả lời: “Theo tôi, việc tham gia một cuộc thi sắc đẹp rất quan trọng, vì đây là cơ hội không chỉ giúp bạn tự tin hơn mà còn là nơi mà bạn được chia sẻ về văn hóa, du lịch, con người của mỗi quốc gia đến với bạn bè thế giới". Top 5 chung cuộc của Hoa hậu Hoàn cầu 2024. Trước đó tại cuộc thi, Đỗ Hà Trang nhanh chóng gây ấn tượng với ban tổ chức và các thí sinh. Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 cũng thường xuyên chia sẻ những hoạt động của mình trên trang cá nhân. Cô cho thấy sự thân thiện, hòa đồng nhanh chóng dù nhập cuộc muộn hơn so với các đại diện khác. Trong phần thi tài năng tại, Đỗ Hà Trang thể hiện tiết mục múa dân gian Giấc mơ trưa và được xướng tên vào top 6 tiết mục xuất sắc nhất. Những ngày qua, Đỗ Hà Trang khá tự tin và giữ được tinh thần năng nổ khi tham gia nhiều lịch trình giao lưu, chia sẻ văn hóa thuộc khuôn khổ Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế 2024 như đi thăm các địa danh nổi tiếng của Albania, thưởng thức đặc sản địa phương, trình diễn trang phục truyền thống của Albania. Nhờ giữ phong độ khá tốt, Đỗ Hà Trang cũng từng được nhiều chuyên trang sắc đẹp xếp thứ hạng cao trong suốt cuộc thi. Đỗ Hà Trang giữ phong độ tốt suốt cuộc thi. Đỗ Hà Trang đến từ Nam Định, sinh năm 1999 và là Á hậu 1 Hoa Hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024. Cô cao 1m68 với số đo ba vòng 80-60-90. Mỹ nhân 9X nổi bật với vẻ đẹp rạng rỡ, nụ cười tươi cũng như gương mặt khả ái. Đỗ Hà Trang sở hữu loạt thành tích học tập đáng nể như: 12 năm liền đoạt danh hiệu học sinh giỏi, giải Nhì cuộc thi Học sinh giỏi Văn cấp thành phố, sinh viên giỏi trường đại học UNETI…Cô đang là sinh viên trường đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI). The Miss Globe (Hoa hậu Hoàn cầu) là một cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn lâu đời nhất thế giới và được xếp hạng thứ bảy trên bản đồ nhan sắc. Cuộc thi được tổ chức thường niên từ năm 1925 với tên gọi Dream Girl International, tới năm 1975 được đổi tên thành The Miss Globe. Cuộc thi không chỉ chú trọng vào nhan sắc các thí sinh, mà còn đề cao vai trò của phụ nữ trong xã hội ngày nay.