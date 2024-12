Đỗ Đức Nhật - ông chủ tiệm cắt tóc của người Việt tại Nhật

"Tôi muốn người Việt luôn giữ được vẻ đẹp theo phong cách Việt Nam theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng cho dù ở bất cứ nơi đâu!" Anh Đỗ Đức Nhật kể lại: "Hồi còn trong quân đội, bố tôi trở thành thợ cắt tóc miễn phí bất đắc dĩ cho rất nhiều đồng nghiệp với chỉ một cây kéo và một cái lược. Khi ra quân trở về nhà, cả mấy mẹ con chúng tôi cũng rất hiếm khi nào phải sử dụng thợ cắt tóc ngoài bố tôi". Không biết có phải vì thế mà sau này, anh Đỗ Đức Nhật thừa hưởng sự khéo tay từ tay kéo điêu luyện từ người bố của mình hay không, và cũng không biết từ khi nào, Đỗ Đức Nhật đã có đam mê với nghề cắt tóc từ khi còn rất trẻ. Học xong cấp 3, thay vì lựa chọn học lên đại học như các bạn, Đỗ Đức Nhật đã quyết định đi học nghề tóc và tự mở tiệm cắt tóc riêng cho mình. Giữa năm 2015, Đỗ Đức Nhật quyết định tạm ngừng công việc đam mê của mình tại Việt Nam để đi theo tiếng gọi của con tim, khi anh biết người yêu của mình (chính là người vợ hiện tại) sắp sang Nhật Bản theo diện xuất khẩu lao động. Để được gần người yêu, Đỗ Đức Nhật đã nộp đơn vào học tại một trường Tiếng Nhật và sau đó là học lên tiếp tại một trường chuyên môn về nghành tóc và làm đẹp. Với quyết tâm lập nghiệp theo đúng đam mê và sở trường của mình tại Nhật, sau khi tốt nghiệp, anh đã thành lập công ty Nhật Tóc Tokyo vào tháng 3 năm 2019. Anh Đỗ Đức Nhật - Chủ hệ thống tiệm cắt tóc & làm đẹp "Hair salon Nhật Tóc", Nhận thấy, số người Việt Nam qua Nhật sinh sống, làm việc và học tập ngày càng đông. Nhu cầu làm đẹp của các bạn trẻ người Việt tại Nhật ngày càng nhiều. Trong khi các tiệm cắt tóc và làm đẹp của người Nhật thu phí rất cao, rào cản về ngôn ngữ cũng là khó khăn đối với khách hàng Việt Nam khi không thể truyền đạt đúng ý của mình. Ngoài ra, "gu" thẩm mỹ của người Nhật cũng khác nhiều so với người Việt Nam. Điều đó càng làm thôi thúc Đỗ Đức Nhật sớm hình thành tiệm tóc và làm đẹp theo hình thức "người Việt Nam phục vụ cho người Việt Nam" ở nơi đất khách. Với số vốn liếng còn hạn chế tích luỹ được từ việc đi làm thêm ngoài giờ học, người mẹ của anh Nhật ở quê bên Việt Nam đã phải "cắm" sổ đỏ đất để gửi sang cho con trai mình lập nghiệp. Ngày càng nhiều bà con người Việt tìm đến "Hair salon Nhật Tóc". Thủ tục pháp lý để có thể xin giấy phép mở tiệm tóc và làm đẹp tại Nhật Bản rất khó khăn. Bởi phải có thợ có chứng chỉ hành nghề do Nhật Bản cấp mới được làm việc tại tiệm tóc do anh mở ra. Đỗ Đức Nhật vừa phải nhờ tới sự giúp đỡ từ những đồng nghiệp người Việt Nam và cả người Nhật, anh vẫn phải tiếp tục theo học tại một trường cao đẳng chuyên nghành về tóc và làm đẹp theo diện vừa học vừa làm để quyết tâm tự lấy về cho mình chứng chỉ hành nghề tóc do Nhật Bản cấp. Hiện nay, anh Nhật đã phát triển hệ thống tiệm tóc và làm đẹp của mình tại hai thành phố lớn của Nhật Bản là Tokyo và Osaka. Tiếng lành đồn xa, Hair salon Nhật Tóc Tokyo, Hair salon Nhật Tóc Osaka ngày càng đông bà con kiều bào người Việt tìm đến. Mới đây, chị Trần Phương Thuý - vợ của anh Đỗ Đức Nhật sau khi kết thúc khoá học về chăm sóc da và làm đẹp, cũng đã bổ sung cho công ty của chồng mình một địa chỉ Spa dành riêng cho người Việt mang tên "Hana Beauty & Spa" toạ lạc ngay bên cạnh "Hair salon Nhật Tóc Tokyo" của chồng mình. Tại HANA beauty & Spa của chị Thuý còn có dịch vụ cho mượn miễn phí trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam và các mẫu váy cưới kiểu Tây sang trọng. HANA beauty & spa do chị Trần Phương Thuý (vợ anh Đỗ Đức Nhật) quản lý. Rất nhiều đám cưới của người Việt tổ chức tại Nhật cũng lựa chọn Hair salon Nhật Tóc là địa chỉ làm đẹp cho ngày trọng đại của mình. Ông Đỗ Quang Ba - Chủ tịch Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA), một khách hàng thân thiết của tiệm Nhật tóc Tokyo cho biết: "Tôi là người có mái tóc rất khó tạo kiểu. Trước kia, rất hiếm khi có tiệm tóc nào làm tôi hài lòng. Từ khi có quán tóc của anh Nhật thì hầu như tôi không còn lựa chọn đi tiệm khác!" Rất nhiều đám cưới của người Việt tổ chức tại Nhật cũng lựa chọn Hair salon Nhật Tóc là địa chỉ làm đẹp cho ngày trọng đại của mình. Ông Ba cũng cho biết thêm: "Các sự kiện giao lưu văn hoá, thể thao... của FAVIJA cũng luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ kinh phí tổ chức từ công ty của anh Đỗ Đức Nhật. Anh Nhật cũng là người ủng hộ rất tích cực cho các sự kiện kết nối cộng đồng, các hoạt động từ thiện do FAVIJA tổ chức". Anh Đỗ Đức Nhật nói riêng và công ty Nhật Tóc Tokyo nói chung đã và đang là những nhân tố tích cực góp phần vào việc xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người Việt Nam, nâng cao vị thế của người Việt Nam trong mắt người dân Nhật Bản và bạn bè quốc tế! Công ty cổ phần Nhật Tóc Tokyo Tên giao dịch: Nhật Tóc Tokyo Địa chỉ trụ sở chính: 169-0073 東京都新宿大久保2-19-4-601 Tokyo-to,Shinjuku-ku,Okubo,2 Chome-19-4-601 Các chi nhánh trên toàn quốc: + Nhật Tóc Osaka Sđt: 03-4362-7639 Hotline: 080-9537-6999 Website: nhattoctokyo.jp Fanpage: Facebook-Nhật tóc tokyo E-mail: nhattoctokyo.90@gmail.com