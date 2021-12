Đọ BST kim cương hàng khủng của bà Phương Hằng và Johnny Đặng

Ở Việt Nam, một nữ đại gia nức tiếng ở Bình Dương có lẽ mới đủ trình đọ kim cương với Johnny Đặng. Bà Phương Hằng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất những ngày vừa qua.

Ngoài những drama đấu tố cùng hàng loạt các nghệ sĩ thì vợ ông Dũng "Lò Vôi" cũng nổi tiếng là tay chơi kim cương hạng nặng. Mới đây, bà Hằng tiếp tục show clip vali kim cương với hơn 40 chiếc nhẫn, hơn 30 đôi bông tai chưa kể vòng, lắc tay khiến dân tình lóa mắt. Trong clip, bà Hằng cho biết cái nhỏ nhất cũng 15-20 carat. Ngoài ra, bà cũng khẳng định "đảm bảo không có tiệm hột xoàn nào có khối lượng kim cương như này, có ghét thì nó cũng là sự thật".