Djokovic với 'Tình yêu và hòa bình': Gia đình là thiên đường

Thiên đường Marbella



Ở một bên, biển bạc. Phía bên kia, hình ảnh tương phản, đỉnh La Concha vững chắc có độ cao 1.225 m so với mực nước biển - nơi có thể nhìn thấy từ Morocco nếu trời quang đãng. Như thường lệ, bầu trời vẽ nên một bức tranh toàn cảnh thiên thể thư thái. Và ở giữa, một ốc đảo vàng, trong đó có hai đứa trẻ tham gia giải đấu dành cho trẻ em.



Chúng mới 12 tuổi, tranh tài một trận đấu như người lớn, đầy mơ mộng. Một trong số chúng hối tiếc.



"Không thể! Tôi phải thắng, tôi không thể thất bại như thế được. Tôi là người đến từ Quần đảo Balearic...", cậu bé có mái tóc xù tự trừng phạt bản thân, mô phỏng lại bài phát biểu nhỏ mà cậu thường nghe từ các vận động viên hàng đầu thế giới trên TV. "Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, David", người bạn nhân cơ hội ra vẻ người lớn, động viên đối thủ, nhún vai và hài lòng vì đã lọt vào tứ kết.



Bối cảnh diễn ra vào buổi trưa dễ chịu của Puente Romano, một khu phức hợp sang trọng rải rác với những cây cọ, thông, bách và thảm thực vật đa dạng. Hoa ở khắp mọi nơi; biệt thự hai tầng nhỏ với mái có đầu hồi, màu trắng tinh khôi, cảnh quan được tô điểm bằng đài phun nước và một số cây cầu treo cho phép bạn tránh dòng suối nhân tạo ngoằn ngoèo xuyên qua khu vực, được trang trí bằng nhà hàng, đá cẩm thạch Hy Lạp, hồ bơi và câu lạc bộ quần vợt quyến rũ.



Các nhân viên ở Puente Romano tự hào khi trò chuyện với khách du lịch, kể về những ngôi sao từ mọi lĩnh vực đã có thời gian sống ở đây, "từ nhà Beckham, gia đình Zidane hay Gareth Bale (bóng đá), đến Tom Cruise (diễn viên), Julio Iglesias (ca sĩ, nhạc sĩ), Prince (Prince Rogers Nelson - ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ, qua đời năm 2016) hay Gina Lollobrigida (94 tuổi, diễn viên, nhà điêu khắc người Italy)...". Ngoài ra, còn có Novak Djokovic.



Tiếng chim hót ríu rít, khách đi qua thường để lại dấu vết hương thơm nước hoa nhẹ nhàng. Bạn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ của Địa Trung Hải, tiếng động cơ những chiếc Ferrari, lời cầu nguyện đúng giờ từ nhà thờ Hồi giáo Vua Abdelaziz, cũng một màu trắng tinh khôi, nằm ở phía bên kia đường.

Hai sân tập yêu thích của Djokovic ở Puente Romano

Và một công nhân xác thực: "Làm sao bạn có thể không muốn ở lại đây? Đây là thiên đường". Người đàn ông ám chỉ ngôi sao quần vợt người Serbia gây nhiều tranh cãi thời gian gần đây, người đã được nhìn thấy ở vùng Costa del Sol trong một thời gian dài.



Chính xác là hai năm trước, trùng với sự bùng nổ của đại dịch Covid-19. Djokovic đã quyết định rời khỏi Monte Carlo, nơi anh cư trú hơn một thập kỷ, và sống càng gần người em trai Marko càng tốt. Biển cả có sức hút với Nole, nhưng nguồn gốc thực sự của sự chuyển dời nơi sống là ở tình anh em.



"Tình yêu và Hòa bình"



Marko Djokovic là cựu tay vợt 30 tuổi, người từng rơi vào trạng thái trầm cảm khi còn trẻ, đã tìm thấy nơi nương tựa tinh thần trong thông điệp "Tình yêu và Hòa bình" (Amor y Paz) - phương pháp điều trị cảm xúc và tinh thần do một cựu tay vợt khác, Pepe Imaz đến từ La Rioja (cộng đồng tự trị phía bắc bán đảo Iberia), khởi xướng.



Anh rời bỏ thể thao chuyên nghiệp do một cuộc khủng hoảng mạnh mẽ và hiện đang làm cố vấn nội bộ cho anh trai.



Novak Djokovic, 34 tuổi, cảm thấy có một món nợ tình cảm sâu sắc với Imaz, luôn bảo vệ lý thuyết của ông tới tận răng và móng tay, mặc dù thực tế là trong đội của anh một số thành viên giải thích mối liên kết là sự can thiệp không cần thiết.



Cả hai liên hệ vào năm 2012 và kể từ đó, tay vợt người Serbia giữ ngôi số 1 trong nhiều tuần nhất lịch sử (361, trước khi nhường lại cho Daniil Medvedev cuối tháng Hai vừa qua), từng bước tiếp cận Marbella, mà ngày nay trở thành hầm trú ẩn của gia đình anh.