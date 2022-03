Djokovic có cơ hội lớn được tham dự US Open 2022

Chính quyền New York (Mỹ) bỏ quy định hộ chiếu vaccine với các vận động viên, do đó tay vợt Novak Djokovic có cơ hội lớn dự US Open 2022.

Thị trưởng New York, Eric Adams bãi bỏ sắc lệnh cấm các vận động viên thể thao chưa tiêm phòng vaccine Covid-19 từ 25/3. Đây là một trong những quyết định nhằm phục hồi các hoạt động cộng đồng và kinh tế theo diễn biến dịch Covid-19 ở thành phố này. Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ giảm liên tục hai tháng qua, trung bình 30000 ca mỗi ngày, giảm sâu so với đỉnh dịch gần 1 triệu ca ngày 15/1. Ở địa điểm đăng cai US Open 2022 là thành phố New York, số ca mắc trung bình 7 ngày qua chỉ là 2600. Novak Djokovic mới thi đấu 3 trận trong năm 2022 (Ảnh: AP). Quyết định của Thị trưởng New York cũng đồng nghĩa Novak Djokovic tăng cơ hội thi đấu tại US Open, khởi tranh vào cuối tháng 8. Do chưa tiêm vaccine Covid-19, Novak Djokovic đã lỡ hẹn với hai ATP Masters 1000 tại Mỹ là Indian Wells và Miami Open, khiến vị trí số một thế giới của anh lung lay dữ dội trước áp lực từ Medvedev, Nadal. Djokovic cũng lỡ cơ hội bảo vệ chức vô địch Australian Open khi bị trục xuất khỏi Australia vào phút cuối. Trong năm 2022, tay vợt người Serbia mới chỉ thi đấu 3 trận tại giải đấu không yêu cầu tiêm vaccine phòng Covid-19 là Dubai Open (thắng 2, thua 1). Quảng cáo Djokovic mới nhận tin vui khi Pháp và Monaco đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế về Covid-19, điều đó đồng nghĩa tay vợt người Serbia có thể tham dự Monte Carlo (khởi tranh ngày 9/4) và Roland Garros (22/5). Bên cạnh đó, Djokovic chắc chắn được thi đấu ở giải đấu tại quê hương Serbia Open (18/4). Ngôi sao sinh năm 1987 cũng chờ đợi Tây Ban Nha, Italia nới lỏng quy định về Covid-19 để tham dự Madrid Masters (26/4) và Rome Masters (2/5).