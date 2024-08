DJ nổi tiếng thế giới biểu diễn tại chung kết 'Anh trai say hi' là ai?

Sau khi phải nói lời chia tay với 4 anh trai Ali Hoàng Dương, Wean, Hùng Huỳnh, Quang Trung, các thành viên trong Anh trai say hi tiếp tục bước vào màn chọn đội đầy kịch tính nhưng cũng không kém phần hài hước. 4 anh trai có điểm số cao nhất sẽ được làm đội trưởng, dẫn dắt nhóm trong vòng chung kết.



Đón chờ đêm diễn của 16 anh trai cùng nam DJ nổi tiếng toàn thế giới.

Alan Walker, tên đầy đủ là Alan Olav Walker, là một DJ, nhà sản xuất âm nhạc người Na Uy gốc Anh. Chàng trai 27 tuổi được coi là hiện tượng âm nhạc toàn cầu với những bản hit tỷ view. Hơn nữa, anh còn sở hữu kênh YouTube 43,5 triệu đăng ký, hơn 12 tỷ lượt xem.

Năm 2015, ca khúc Faded tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới, đưa tên tuổi của nam DJ lên hàng sao. Bản nhạc này đã đạt 3,6 tỷ lượt xem trên YouTube và nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Sau thành công của Faded, Alan tiếp tục cho ra mắt nhiều bản hit khác như Alone, All Falls Down, Darkside,...