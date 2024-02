Trong đoạn video, Khaled mở cửa xe hơi, nhìn xuống đoạn đường mình cần di chuyển và vẫy tay gọi vệ sĩ rồi nói: "Tôi không muốn đôi giày của mình bị bẩn. Mọi người giúp tôi nhé?".

Your browser does not support the video tag.

DJ nổi tiếng bị chỉ trích vì không chịu bước xuống đất do sợ... bẩn giày (Video: Daily Mail).

Sau đó, hai người đàn ông đã tiến lại công kênh Khaled từ chiếc xế sang ra tới một chiếc xe bán tải. Chiếc xe này đưa Khaled tới một sân khấu biểu diễn nằm trên bãi biển. Vệ sĩ lại công kênh nam DJ từ xe bán tải tới bậc thang dẫn lên sân khấu.