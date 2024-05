DJ Mie và Hồng Thanh lần đầu nói chuyện chia tay: 'Vì hay cãi nhau, cũng không còn tin đối phương nữa'

Hồng Thanh và DJ Mie chính thức hẹn hò từ năm 2020 sau khi gặp gỡ trong một chương trình giải trí. Đầu tháng 11/2023, thông tin cặp đôi đã đường ai nấy đi sau 3 năm yêu khiến cư dân mạng xôn xao.

Thời điểm đó, đại diện của Hồng Thanh và DJ Mie xác nhận: "Cả hai chia tay vào đầu năm 2023. Sau đó, cặp đôi cho nhau cơ hội qua lại xem có thể cùng với nhau đi tiếp không, nhưng vì hết duyên nên dừng lại trong vui vẻ. Thực tế, thời điểm chia tay chính xác là khoảng tháng 8".

Vào tối 18/5, Hồng Thanh và DJ Mie lần đầu lên tiếng chia sẻ "tất tần tật" về việc chia tay.

DJ Mie và Hồng Thanh lần đầu lên tiếng chia sẻ về chuyện chia tay sau 3 năm yêu.

- Sau thời gian chia tay, có nhiều bình luận thể hiện sự tiếc nuối, thậm chí không chấp nhận và để lại những bình luận tiêu cực cho hai bạn. Cho đến hiện tại, cả hai có điều gì chia sẻ với những người yêu mến của mình không?

DJ Mie: Thực ra sau khi chia tay có rất nhiều dự án, hai đứa rất bận, có nhiều dự án riêng và cũng cần có quãng thời gian để 2 đứa lắng lại, bình tâm lại suy nghĩ về tất cả chuyện đã trải qua rồi quyết định sẽ ngồi với nhau, một cách đàng hoàng.

Hồng Thanh: Nói về thời gian chia tay thì hai đứa đã chia tay vào trước Tết năm 2023 nhưng mọi người thắc mắc là tại sao là tháng 8/2023 mới công bố. Trong lúc đó, tôi và Mie cũng muốn cho nhau cơ hội để có thể xem mình có thể quay lại với nhau được không. Nhưng mà thật ra dần dần hai đứa cũng gặp nhau, đi ăn cùng chia sẻ nhiều chuyện trong công việc, cuộc sống thì thấy 2 đứa không thể nào tiếp tục được nữa.

DJ Mie: Đến đùng một ngày thì... hai đứa chia tay nhau vì những lý do rất nhỏ nhặt nhưng mà nó khiến cho tụi mình đi xa hơn. Tụi mình nghĩ là ai yêu nhau thì cũng sẽ như vậy, hiểu được cảm giác đó. Rất là buồn.

Hồng Thanh: Chuyện nhỏ nhặt nhưng nó cứ lặp đi lặp lại. Đến lúc không thể nói với nhau được, hai suy nghĩ không còn hợp nhau nữa, hay cãi nhau.

DJ Mie: Cái quan trọng trong chuyện tình cảm là niềm tin thì tụi mình đã bắt đầu không còn tin đối phương nữa. Đó là 1 cái mà tụi mình nghĩ là mọi người yêu nhau cũng nên để ý 1 tí.