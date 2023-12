DJ Mie lên tiếng về tin đồn 'phải dùng thuốc' sau khi chia tay Hồng Thanh

Your browser does not support the video tag.

Clip DJ Mie bức xúc vì nhiều thông tin sai sự thật về mình được lan truyền trên mạng xã hội.

Không chỉ DJ Mie, Hồng Thanh cũng bị lan truyền thông tin sai sự thật sau chia tay. Mới đây, nam diễn viên phải lên tiếng trước tin đồn đi tu vì cú sốc tình cảm.

Hồng Thanh chia sẻ: "Tôi không đi tu. Đây là thời gian để trải nghiệm và học hỏi thêm". Theo đó, anh chỉ tham gia một khóa tu tập tại thiền viện Trúc Lâm (Phú Yên), xem đây như một khoảng thời gian để tĩnh tâm và cân bằng lại cuộc sống. Hiện tại, Hồng Thanh đã trở về cuộc sống đời thường, tập trung cho hoạt động kinh doanh, nghệ thuật.