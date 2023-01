Diva Hồng Nhung được một 'điểm ăn tiền' khi cover bài tủ của MONO

Trong chương trình âm nhạc cuối năm diễn ra vào tối qua, diva Hồng Nhung mang đến chương trình 3 ca khúc, trong đó phần thể hiện hit của MONO - Waiting for you nhận về nhiều lời bình luận của khán giả.

Theo đó, nữ ca sĩ giữ bản phối khá giống bản gốc, dẫn đến cách hát trau chuốt từng câu chữ của cô bị nói không phù hợp với bài hát. Nhiều ý kiến cũng chỉ ra phần phiêu của Hồng Nhung gặp lỗi, không được mượt mà. Bù lại diva được một "điểm ăn tiền" của phần trình diễn này là việc phát âm rõ từng câu chữ mà không cần đến Vietsub như khi nghe MONO.