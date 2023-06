Dịu Thảo 'sao chép' bài giới thiệu của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan?

Tuy nhiên, đoạn nói: "I'm here today to be the voice of our young generation in celebrating individuality, uniqueness and you. I see you, I hear you and I'm here for you" được nhiều khán giả nhận ra giống y hệt với đoạn giới thiệu bản thân của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 - Anchilee Scott-Kemmis.

Đoạn giới thiệu của Anchilee Scott-Kemmis.

Nhiều khán giả lên tiếng cho rằng việc tham khảo bài nói của những người khác là hợp lý. Tuy nhiên, việc mang cả đoạn nói giống vào là không nên. Đây là hành vi sao chép vì không thể có tư duy ngôn ngữ của 2 người giống nhau từng câu, từng chữ.

BTC Miss International Vietnam hiện chưa lên tiếng về sự giống nhau giữa hai bài nói. Một số khán giả đánh giá Dịu Thảo phát âm không tròn vành rõ chữ, thiếu sắc thái biểu cảm, nên việc truyền tải thông điệp chưa đủ mạnh.