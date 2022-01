Dispatch 'tóm sống' Song Hye Kyo - Jo In Sung bên nhau giữa đêm

Jo In Sung - Song Hye Kyo có mối quan hệ vô cùng thân thiết, Sạu khi phim Gió Mùa Đông Năm Ấy lên sóng vào năm 2013, cặp đôi đã vướng vô số tin đồn tình cảm. Đỉnh điểm là tin đồn Song Hye Kyo yêu đơn phương Jo In Sung, thậm chí còn chủ động mời bạn diễn đi ăn tối nhưng đã bị anh phũ phàng từ chối.

Đi cùng Song Hye Kyo - Jo In Sung còn có rất nhiều nhân viên và diễn viên khác nên đây hoàn toàn không phải ảnh hẹn hò của cặp đôi

Trước loạt tin đồn, Jo In Sung khẳng định mình và mỹ nhân họ Song chỉ là bạn bè. Về thông tin mời Jo In Sung ăn tối, Song Hye Kyo cũng ra sức phủ nhận. Đến nay, cặp đôi vẫn duy trì tình bạn thân thiết, Song Hye Kyo còn công khai ủng hộ phim của Jo In Sung trên trang cá nhân.



Song Hye Kyo - Jo In Sung vướng loạt tin đồn sau phim "Ngọn Gió Đông Năm Ấy"



Đến năm 2021, Song Hye Kyo công khai ủng hộ phim của Jo In Sung trên trang cá nhân.