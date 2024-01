Disney ‘làm nóng’ năm 2024 bằng loạt 'bom tấn': Deadpool 3, Inside Out 2, Alien

Bộ phim sẽ tiếp tục khám phá những bí mật đáng sợ ngoài vũ trụ cùng cơn ác mộng mà đám quái vật không gian mang đến cho những con người xấu số.

Alien: Romulus sẽ lấy mốc thời gian giữa Alien (1979) và Aliens (1986). “Cha đẻ” của Alien - Ridley Scott - đóng vai trò sản xuất. Vị trí đạo diễn thuộc về Fede Álvarez - người đứng sau thành công của hai phần phim Don’t Breathe và Texas Chainsaw Massacre (2022). Dàn diễn viên có sự góp mặt của hai cái tên trẻ tiềm năng là Cailee Spaeny (Bad Times at El Royale) và Isabela Merced (Sicario: Day of the Soldado).

Năm 2024 cũng đánh dấu màn tái xuất của Planet of the Apes với Kingdom of the Planet of the Apes (tựa Việt: Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc Mới). Bộ ba Planet of the Apes trước đó đã thành công vang dội với tổng doanh thu hơn 1,67 tỷ USD toàn cầu, đồng thời nhận vô số lời khen ngợi và giải thưởng danh giá.

Xem trailer Hành tinh khỉ:

Kingdom of the Planet of the Apes khả năng cao sẽ tiếp nối chuỗi thành tích trên nhờ kỹ xảo hoành tráng cùng câu chuyện lôi cuốn về sự xung đột giữa con người và loài khỉ. Bộ phim do Wes Ball - đạo diễn bộ ba Maze Runner - cầm trịch với sự góp mặt của Freya Allan - ngôi sao loạt phim The Witcher.

Bom tấn được chờ đón nhất năm đến từ Marvel

Trong năm 2024 này, Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) chỉ cho ra mắt một bộ phim nhưng cũng là dự án khiến fan hào hứng nhất - Deadpool 3. Đây chính là phần phim Deadpool đầu tiên đánh dấu “tay lính đánh thuê lắm mồm” về dưới trướng Disney, đánh dấu một kỷ nguyên mới của nhóm siêu anh hùng quen thuộc.