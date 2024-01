Dịp Tết, cẩn trọng sập bẫy quảng cáo làm đẹp cấp tốc

Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Thái Hà - Trưởng khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương - cho biết, những dịch vụ lên ngôi dịp cuối năm là thẩm mỹ nội khoa như tiêm filler, botox.. do hiệu quả nhanh, không cần thời gian nghỉ dưỡng.

Và khi nở rộ những "chuyên gia" tiêm filler, botox không rõ bằng cấp, tay nghề, giấy phép như vậy cũng là lúc tại các bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ tiếp nhận xử lý nhiều ca tai biến hơn.

Bác sĩ Vũ Thái Hà không thể nào quên được trường hợp bệnh nhân suýt mù mắt sau khi tiêm filler đã được tiêm thuốc giải cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, bác sĩ Hà cảnh báo, trường hợp cứu được thị lực rất hiếm khi xảy ra trong tai biến tiêm filler.Theo các bác sĩ, bất cứ can thiệp thủ thuật, phẫu thuật nào dù do ai thực hiện cũng có nguy cơ biến chứng. Tuy nhiên nếu được làm đúng chỉ định, do bác sĩ chuyên môn tiến hành tại cơ sở y tế được cấp phép sẽ giảm thiểu nguy cơ tai biến.

"Làm đẹp, đặc biệt là làm đẹp dịp Tết là nhu cầu chính đáng. Vì thế, việc xem quảng cáo làm đẹp là tất yếu. Tuy nhiên, để biết thực hư dịch vụ đó như thế nào thì người dân hãy đến bệnh viện, cơ sở y tế chuyên khoa để hỏi bác sĩ về phương pháp đó, tai biến có thể xảy ra là gì, có xử lý được không. Khi đã có thông tin từ nhà chuyên môn, đánh giá hiệu quả và rủi ro sau thẩm mỹ thì mới thực hiện, để tránh tiền mất tật mang" - bác sĩ Vũ Thái Hà khuyến cáo.