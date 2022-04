Dior mang sắc màu rực rỡ của nghệ thuật thủ công vào BST Xuân Hè

Điều khiến mẫu khăn này làm các tín đồ thời trang say đắm không chỉ đến từ màu sắc tươi sáng trên nền chất liệu mỏng, nhẹ, rất phù hợp với không khí Xuân Hè, mà còn nằm ở cách sắp xếp khéo léo hình vẽ động vật sống động do nghệ sỹ Pietro Ruffo thực hiện trên các tấm lụa.

Những chiếc khăn được tạo ra bằng kỹ thuật in lụa truyền thống và chỉ in được một màu cho mỗi lần in. Hay nói một cách khác, số lượng màu trên họa tiết của chiếc khăn tỷ lệ thuận với số bước in màu trong quá trình hoàn thiện họa tiết.

Mặc dù hiện nay, nền công nghiệp thời trang phát triển mạnh mẽ, các máy móc hiện đại hỗ trợ nhân lực cũng ngày càng nhiều hơn, nhưng cái nôi kỹ thuật thủ công truyền thống mới chính là công cụ hoàn hảo nhất để đánh thức khả năng sáng tạo vô hạn của nhà thiết kế và khai phá vẻ đẹp tiềm ẩn của từng chi tiết.