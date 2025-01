Dinh thự tổng thống Hàn Quốc chăng dây thép gai như pháo đài

Truyền thông mô tả dinh thự tổng thống Hàn Quốc giống như một "pháo đài" với hệ thống dây thép gai, vật cản và đội ngũ an ninh đông đảo. Nhân viên an ninh tuần tra khu vực dinh tổng thống Hàn Quốc (Ảnh: AFP). Đằng sau hàng rào thép gai và một đội ngũ an ninh hùng hậu, Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk-yeol vẫn tiếp tục ẩn náu trong căn biệt thự rộng lớn trên sườn đồi cùng vợ và đàn thú cưng hôm 7/1, trong khi các nhà điều tra đã lên kế hoạch bắt giữ ông. Hãng tin AFP mô tả dinh thự này đã trở thành một "pháo đài". Kể từ khi bị quốc hội bỏ phiếu luận tội và đình chỉ vào tháng trước vì ban hành lệnh thiết quân luật bất thành hôm 3/12, ông Yoon chỉ ở trong dinh thự chính thức ở Hannam-dong, khu vực cao cấp mà giới doanh nhân và người nổi tiếng ưa chuộng, thường được ví như "Beverly Hills" của Hàn Quốc. Lực lượng an ninh cũng đã phong tỏa con đường dẫn đến dinh thự của ông bằng cách dùng xe buýt chắn lối và dựng rào thép gai. "Ông Yoon về cơ bản đang ẩn náu trong dinh thự của mình", luật sư Seok Dong-hyeon, một người bạn thân thường xuyên liên lạc với ông Yoon, cho biết. Một nguồn tin khác cũng tiết lộ rằng ông Yoon hầu như không tiếp khách ngoài các luật sư của mình, nhưng "vẫn ổn". Cận cảnh hàng rào dây thép gai ở quanh khu vực dinh thự (Ảnh: Reuters). Trong khi đó, các nhà điều tra muốn thẩm vấn ông về cáo buộc nổi loạn, đang gặp khó khăn trong việc thực thi lệnh bắt giữ. Ngày 7/1, trưởng nhóm điều tra, người đã bị hàng trăm nhân viên an ninh tổng thống và quân đội chặn bên ngoài dinh thự của ông Yoon vào tuần trước, cho biết rằng họ vẫn quyết tâm bắt giữ ông. Kể từ sau khi bị luận tội, rất ít thông tin về cuộc sống của ông Yoon được tiết lộ. Đồng thời, đội ngũ an ninh đã áp dụng các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ sự riêng tư của Tổng thống. Tuần trước, văn phòng của ông đã đệ đơn kiện 3 đài truyền hình và 1 YouTuber vì phát tán video ghi lại hình ảnh được cho là Đệ nhất phu nhân đang dắt một chú chó trắng đi dạo. Video này bị cáo buộc quay lén tại khu vực được chỉ định là cơ sở nhạy cảm. Vài ngày sau khi bị luận tội, ông Yoon đã lặng lẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 64 tại nhà. Theo hãng tin Yonhap, những người ủng hộ đã gửi hoa tới dinh thự của ông, trong khi hơn 2.000 bức thư được chuyển đến văn phòng. Tuy nhiên, văn phòng của ông cho biết không thể xác nhận thông tin này.