Dinh thự được ví như ‘Nhà Trắng’ được bán với giá cao nhất thế giới

Về mặt kỹ thuật, The Holme vẫn đứng sau Villa Aurora, căn biệt thự hơn 500 năm tuổi ở Rome được rao bán trên thị trường bất động sản vào năm 2022 với mức giá 471 triệu euro (539 triệu USD). Tuy nhiên, mức giá cao như trên là do căn biệt thự có bức tranh vẽ trên trần nhà rộng 2,75m mang tên "Jupiter, Neptune và Pluto" do danh họa nổi tiếng Caravaggio vẽ. Riêng bức tranh này đã được định giá bán là 352 triệu USD.

Một số hình ảnh về dinh thự The Holme: