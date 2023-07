Đỉnh như Jang Won Young: “Cân đẹp” mọi style, thần thái sang chảnh biến sân bay thành sàn diễn thời trang

Công an TPHCM thông báo ai là nạn nhân của Phan Công Khanh và Mohamach Da Pha đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1) để trình báo, hỗ trợ điều tra. Đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan đến Phan Công Khanh và Mohamach Da Pha sớm ra trình diện cơ quan Công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.