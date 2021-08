Định nghĩa live-stage mới từ Ariana Grande sau loạt sân khấu cực đỉnh cùng Vevo

Trước đó, cô thể hiện Off the table cùng nam khách mời The Weeknd, mang đến một trong những bản tình ca đẹp nhất về cả phần nghe lẫn phần nhìn. Nữ ca sĩ tiếp tục chinh phục khán giả bằng các ca khúc Safety net cùng Ty Dolla $ign, My hair và 34+35. Đặc biệt với My hair, Ariana Grande “nhẹ nhàng” thăng hoa khi thể hiện falsetto cùng những nốt luyến láy khó tin từ tiếng kèn trumpet.

Không chỉ làm người xem ngỡ ngàng với màn trình diễn, Ariana Grande còn khiến cả những đồng nghiệp cấp cao của mình phải “bật ngửa” vì khả năng của cô. Phó chủ tịch của Vevo - Ed Walker đã phải thú nhận tình cảm của mình dành cho nữ ca sĩ. “Tôi chưa thực sự làm việc cùng một nghệ sĩ nào như Ariana Grande từ trước đến nay, một người quá đỗi tài năng và rất hợp tác. Cô ấy vừa biết chính xác mình muốn gì, cũng như biết cách để cả nhóm hoàn thành điều đó cùng nhau”.