Định giá thấp chưa từng có, cổ phiếu ngân hàng hút vốn mạnh năm 2023?

Giới đầu tư cũng kỳ vọng, sang năm 2023, hoạt động giải ngân đầu tư công sẽ tăng tốc theo cùng với nhiều công trình trọng điểm. Tiền được bơm thêm ra nền kinh tế. Huy động vốn của hệ thống cũng sẽ tốt hơn sau một năm 2022 khá trì trệ. Lãi suất huy động cũng có dấu hiệu giảm theo đà tụt giảm của lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng. Kênh trái phiếu doanh nghiệp cũng không còn tắc nghẽn…

Một điểm cũng tích cực là các ngân hàng trong 1-2 năm qua tích cực làm dày bộ đệm dự phòng để tăng khả năng chống chịu nợ xấu có thể phát sinh.

Lãi suất sẽ không tăng mạnh trong năm 2023. (Nguồn: TPS)

Trong năm 2023, các ngân hàng được dự báo sẽ đối mặt với áp lực biên lãi ròng (NIM) thu hẹp do lãi suất huy động tăng. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng có quy mô lớn như Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank vẫn hút được lượng tiền gửi lớn với mức lãi suất thấp.

Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng được hưởng lợi từ lượng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) rất lớn, với chi phí thấp và hưởng lợi từ hoạt động cho vay bán lẻ.

Theo VNDirect, những ngân hàng có tỷ trọng cho vay bán lẻ và tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) cao như Vietinbank, Vietcombank, Techcombank, ACB, BIDV... sẽ có khả năng chống chọi với việc NIM bị thu hẹp.

Gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động và cho vay theo quy mô và tiềm lực để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế. Trước đó, Hiệp hội Ngân hàng cũng kêu gọi thống nhất áp dụng mức lãi suất huy động tại các kỳ hạn tối đa 9,5%/năm.

Lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng. (Biểu đồ: Mạnh Hà)

Trong quý III/2022, các ngân hàng trên sàn HOSE ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 55,7% so với cùng kỳ nhưng giảm 3% so với quý II. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng trưởng hơn 31% so với cùng kỳ. Thu nhập ngoài lãi tăng thấp hơn do tác động tiêu cực từ thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp.