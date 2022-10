Dinh dưỡng như thế nào để chống lại trầm cảm?

Omega-3 có nhiều trong các loại cá béo như cá thu, cá hồi, cá trích (chứa EPA và DHA); các loại hạt như óc chó, hạt lanh (chứa ALA). Trong 100 gam thực phẩm thì cá thu chứa 2,5 gam omega-3, cá trích chứa 1,7 gam và cá hồi chứa 1,2 gam. Do vậy, chúng ta được khuyên nên ăn cá ít nhất hai lần trong tuần, trong đó có một lần cá béo và các loại hạt.

Rau củ quả

Người ta nhận thấy rằng, dường như các gốc tự do là thủ phạm gây ra chết tế bào thần kinh ở bệnh nhân trầm cảm. Do vậy những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như rau củ và trái cây có khả năng diệt các gốc tự do giúp bảo vệ tế bào não chống lại trầm cảm.

Những nghiên cứu từ Canada và Mỹ về việc tăng cường rau xanh và trái cây trong chế độ ăn đã ủng hộ cho giả thiết này. Những thực phẩm như vậy bao gồm khoai lang, rau lá xanh đậm và cà chua.