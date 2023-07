Đình chỉ sinh hoạt Đảng Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương

Trước đó, ngày 13/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Tham ô tài sản, xảy ra tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương còn ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với: Mai Xuân Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương; Phạm Thị Nhung, Trưởng Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.