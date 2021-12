Đình chỉ hiệu trưởng bị khởi tố do thu chi sai 3,7 tỷ tiền học thêm

Trước đó, Sở GD-ĐT Ninh Bình nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình về việc khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Nam - Hiệu trưởng Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu do có sai phạm về thu tiền học thêm từ năm 2017 đến năm 2020.

Được biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2017 đến 2020, trên cương vị là Hiệu trưởng trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu, ông Vũ Văn Nam đã chỉ đạo cấp dưới thu vượt số tiền học thêm sai quy định.