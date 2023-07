Đình chỉ công tác một cán bộ công an xã đánh người tại trụ sở

Ngày 6/7, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Công an thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) vừa ra quyết định đình chỉ công tác 3 tháng đối với Thượng úy Tống Hồng Núi (cán bộ Công an xã Hòa Phong) để điều tra, xác minh hành vi đánh người dân tại trụ sở.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 3/7, anh N.T.H. (38 tuổi, ở xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) đến Công an thị xã Mỹ Hào trình báo về việc, khoảng 13h cùng ngày, anh H. đến làm việc với Công an xã Hòa Phong bị Thượng úy Tống Hồng Núi, là cán bộ Công an xã Hòa Phong đánh gây thương tích.