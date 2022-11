Đỉnh cao và vực sâu của Hoàng tử nhạc Pop

“Hoàng tử nhạc Pop”

Năm lên 7 tuổi, Aaron Carter đã bước chân lên sân khấu với vai trò là ca sĩ chính của của ban nhạc học đường mang tên Dead End. Và năm lên 9 tuổi, cậu bé đã được hát mở màn cho show diễn của Backstreet Boys tại Berlin (Đức).

Đây là một thuận lợi vô cùng lớn của cậu bé tóc vàng bởi người yêu nhạc khác thế giới đã chú ý tới cái tên Aaron Carter. Và sau buổi diễn đó, Aaron Carter đã nhanh chóng có được hợp đồng thu âm riêng từ hãng đĩa danh tiếng Edel Record và không lâu sau cho Aaron Carter đã xuất xưởng đĩa đơn đầu tiên mang tên Crush on you và đĩa nhạc trên đã nhanh chóng nằm trong các bảng xếp hạng của các thị trường âm nhạc lớn trên thế giới.

Nhưng phải tới năm 1998, album đầu tiên của Aaron Carter với những ca khúc như Crazy Little Party Girl, I‘m Gonna Miss You Forever, Shake It… với số lượng tiêu thụ hơn 9 triệu bản đã khẳng định sự thành công của cậu bé tóc vàng này. Hình ảnh cậu bé tóc vàng hồn nhiên, dễ thương như một thiên thần đã khiến người yêu nhạc đã quên đi “Em trai của Nick Carter” và gọi Aaron Carter với cái tên mỹ miều là “Hoàng tử nhạc Pop”. Khi đó Aaron Caron chỉ mới tròn 10 tuổi.

Và “Hoàng tử nhạc Pop” không phụ lòng người hâm mộ mà tiếp tục chinh phục các đỉnh cao mới trong âm nhạc. Năm 2000, ca khúc hit I want candy của Aaron Carter đã “oanh tạc” những người yêu nhạc tại Mỹ và sau đó album bạch kim Aaron’s Party (Come get it) cũng liên tục nằm trong danh sách bán chạy. Thừa thắng xông lên, Năm 2001 “Hoàng tử nhạc Pop” trình làng album Oh! Aaron và tiếp tục tạo sóng trên thị trường âm nhạc khắp thế giới.