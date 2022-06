Dính bẫy "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia, nhiều nạn nhân treo cổ tự tử

Cũng có con gái (SN 2005) dính bẫy việc làm, ông Hồ (ngụ huyện Gò Dầu) chia sẻ, khi bán sang tay, công ty sẽ nâng giá cao hơn giá mua. Số tiền chủ mới bỏ ra mua lao động được xem là tiền mà người lao động nợ công ty, muốn về phải trả số tiền này. "Giờ giá mua của con tôi đã là 1.800 USD, nó bảo muốn chuộc về phải chuẩn bị 40 triệu đồng", ông Hồ lắc đầu, nói.

Trừng phạt như kiểu "xã hội đen"

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, gần đây có nhiều công dân Việt Nam bị nhóm người dụ dỗ xuất cảnh trái phép qua Campuchia để lao động. Thực chất khi qua Campuchia, họ bị cưỡng bức, bóc lột sức lao động, buộc làm việc 11 giờ trong ngày, bị ngược đãi, đánh đập, mua bán sang tay… Khi người lao động không chịu nổi, phải liên hệ người thân ở Việt Nam gửi tiền sang chuộc thân.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận hơn 20 đơn đề nghị giải cứu của những gia đình có người thân bị lừa bán lao động sang Campuchia.

Công an tỉnh Tây Ninh đã tăng cường cảnh giác, liên tục triệt phá nhiều đường dây đưa người trái phép sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao" nhưng tình trạng này vẫn còn phức tạp. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, Công an tỉnh Tây Ninh đã xử lý hơn 16 vụ liên quan tội phạm xuất nhập cảnh trái phép, khởi tố hàng chục bị can.