Điều trị ung thư buồng trứng bằng cách nào?

Your browser does not support the audio element.

Phẫu thuật

Phẫu thuật là phương pháp điều trị chính cho hầu hết các trường hợp ung thư buồng trứng. Mục tiêu của phẫu thuật là đánh giá mức độ xâm lấn của ung thư, từ đó lấy đi tổ chức ung thư nhiều tối đa có thể.

Mức độ và loại phẫu thuật được lựa chọn dựa vào mức độ lan tràn của ung thư, thể trạng chung (trừ bệnh lý ung thư ra), và mong muốn có con của người bệnh. Do ung thư buồng trứng có thể xâm lấn ra những cơ quan tổ chức xung quanh, phẫu thuật viên còn cần phải lấy bỏ các phần cơ thể đã có tổ chức ung thư. Hãy hỏi bác sĩ của bạn về loại phẫu thuật, cũng như những mục tiêu được đặt ra.